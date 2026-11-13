Депутат парламента Эстонии Яак Валге потребовал пересмотреть названия улиц и моста, названных в честь советского эстонского писателя Юхана Смуула. Политик считает, что увековечение его памяти противоречит законодательству республики. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

11 ноября Валге направил обращение в Языковой департамент Эстонии с просьбой проверить законность названий улицы и моста Юхана Смуула в Таллине, а также одноимённой улицы в Курессааре. По мнению депутата, писатель выступал против восстановления независимости Эстонии и способствовал укреплению советской власти.

В подтверждение своей позиции парламентарий приложил 16-страничное юридическое заключение, подготовленное присяжным адвокатом Олави-Юри Луйком.

Главным аргументом юриста стало предполагаемое участие Смуула в массовой депортации жителей Эстонии в марте 1949 года. Согласно заключению, писатель входил в оперативную группу, занимавшуюся описью имущества выселяемой семьи. В качестве доказательств адвокат ссылается на архивный документ с подписью Смуула и воспоминания очевидцев.

Кроме того, Луйк указал на политические публикации писателя 1944–1953 годов, в которых тот поддерживал советскую власть. По мнению адвоката, эти обстоятельства дают юридические основания для исключения имени Смуула из официальных географических названий.

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск сообщил, что его ведомство не уполномочено оценивать законность подобных названий. Поэтому обращение депутата и заключение адвоката передали министру регионального развития и сельского хозяйства Хендрику Йоханнесу Террасу.

Согласно эстонскому законодательству, если название увековечивает память человека, действовавшего против независимости страны, министр должен запросить заключение Совета по географическим названиям. В случае выявления нарушения местным властям предложат изменить топоним.