Победу Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии австрийский общественный деятель Гюнтер Фелингер расценил как серьёзный политический успех Москвы. Председатель неправительственной организации «Европейский комитет по расширению НАТО» выступил с резким заявлением после публикации результатов голосования.

«Путин захватил Болгарию», — написал Фелингер в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал избрание политика, выступающего за восстановление дипломатических контактов Евросоюза с Россией. При этом его слова являются личной оценкой, а не заявлением руководства НАТО.

По данным болгарского Центризбиркома на 2 ноября, Йотова получила 57,57% голосов во втором туре. Её соперник, бывший временно исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, заручился поддержкой 39,48% избирателей. Ещё 2,95% проголосовавших не поддержали ни одного кандидата.

Йотова стала первой женщиной, избранной президентом Болгарии всенародным голосованием. До выборов она уже возглавляла государство, получив полномочия после досрочной отставки Румена Радева в январе 2026 года.

Незадолго до второго тура президентских выборов Илияна Йотова призвала европейских руководителей восстановить прямые контакты с Владимиром Путиным. Как сообщал Life.ru 31 октября со ссылкой на Financial Times, политик предложила открывать дипломатические каналы с Москвой от имени всего Евросоюза. Она также выразила готовность Болгарии участвовать в организации переговоров и выступила против отправки болгарских военнослужащих на Украину.