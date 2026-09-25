В ФФККР заявили, что ничего не знают о розыске фигуриста Гнедина
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В Федерации фигурного катания на коньках России не располагают информацией о розыске фигуриста Александра Гнедина. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.
«Ничего не знаю об этом», — сказал Коган, отвечая на вопрос агентства.
Ранее стало известно, что Гнедин появился в базе розыска МВД России. В карточке указано, что 25-летнего спортсмена разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако её номер и обстоятельства дела не раскрываются. Розыск ведёт ГУ МВД по Москве.
Александр Гнедин — российский фигурист, выступавший в танцах на льду. В сезонах 2019/20 и 2020/21 он представлял Москву в паре с Ангелиной Зиминой и тренировался в СШОР «Синяя птица». Дуэт занял 16-е место на первенстве России среди юниоров 2020 года, седьмое — в финале Кубка России сезона-2019/20, а в сезоне-2020/21 стал пятым на этапе Кубка России в Сочи и седьмым на московском этапе. В 2022 году Гнедин переехал в Испанию.
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