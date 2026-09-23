Фигуранта дела главы «Эфко» объявили в международный розыск

Одного из фигурантов уголовного дела председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова объявили в международный розыск. Об этом прокурор сообщил на заседании Мещанского суда Москвы.

По словам представителя обвинения, сейчас по делу установлены десять фигурантов. При этом следствие считает, что к делу могут быть причастны и другие, пока не установленные лица. Фамилию человека, объявленного в международный розыск, прокурор раскрывать не стал.

Заявление прозвучало при рассмотрении вопроса о продлении содержания Кустова под стражей. Бизнесмен был арестован в конце июля по делу о предполагаемых хищениях. Кустову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Свою вину он не признаёт.

Напомним, мосгорсуд признал законным арест основного акционера «Эфко» Валерия Кустова по делу о хищении при разработке беспилотников, отклонив апелляцию. Прокуратура была против смягчения меры, защита просила изменить условия содержания и приобщить медицинские документы о его заболеваниях. Сам Кустов заявил, что был бы рад домашнему аресту, но положится на решение суда.