Мосгорсуд оставил под арестом акционера «Эфко» Кустова

Апелляция основного акционера «Эфко» Валерия Кустова не привела к изменению меры пресечения. Мосгорсуд признал законным его арест по делу о хищении и растрате при разработке беспилотников. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Заседание проходило с участием бизнесмена по видеосвязи из СИЗО. Представитель прокуратуры выступил против смягчения избранной меры пресечения. Защита предпринимателя попыталась добиться изменения условий содержания под стражей. Адвокат Вячеслав Феоктистов также попросил приобщить к материалам дела медицинские документы, подтверждающие наличие у Кустова нескольких заболеваний.

«Я был бы рад под домашний арест, но — как решите», — сказал Кустов.

По словам защитника, эти диагнозы могут препятствовать содержанию бизнесмена в СИЗО в соответствии с законом. Прокуратура, в свою очередь, возражала против приобщения медицинских документов. По итогам рассмотрения апелляционных жалоб Мосгорсуд оставил Кустова под стражей, признав его арест законным.

Ранее суд Москвы отправил в СИЗО председателя совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова и генерального директора компании Евгения Ляшенко. Оба фигуранта должны были провести под стражей два месяца на время расследования.