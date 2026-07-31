Руководителей «Эфко» Кустова и Ляшенко отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Евгений Ляшенко. Обложка © efko.ru
Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров АО «УК ЭФКО» Валерия Кустова и генерального директора компании Евгения Ляшенко. Они останутся в СИЗО на два месяца.
Следствие предъявило обоим обвинения в мошенничестве, а также в присвоении или растрате. Суд удовлетворил ходатайство о заключении фигурантов под стражу на время расследования, сообщили в пресс-службе судебных органов.
Ранее в компании «Эфко» подтвердили задержание нескольких руководителей высшего звена. Среди них оказался директор по стратегическому развитию Владислав Романцев.
В тот же день правоохранители задержали ещё нескольких топ-менеджеров компании по делу о хищениях в особо крупном размере. В их числе — директор по стратегическому развитию Владислав Романцев, заместитель директора по развитию Екатерина Кустова, председатель совета директоров и основной акционер Валерий Кустов, а также генеральный директор Евгений Ляшенко.
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