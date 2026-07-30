В «Эфко» подтвердили задержание нескольких топ-менеджеров компании

В масложировой компании «Эфко» подтвердили задержание нескольких руководителей высшего звена, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сейчас мы можем подтвердить, что 30 июля стало известно о задержании нескольких топ-менеджеров компании «Эфко», — говорится в сообщении.

Никаких остановок производства или сбоев в отгрузках не зафиксировано. В коллективе выразили слова поддержки коллегам, попавшим в поле зрения силовиков.

Группа «Эфко» — один из системообразующих игроков пищевой промышленности России. Профильные направления холдинга включают переработку масличных культур, выпуск соусов, масложировой продукции и пищевых ингредиентов. Также организация известна разработками в сегменте растительных альтернатив мясу и молоку.

Напомним, сегодня по делу о хищениях в особо крупном размере были задержаны несколько топ-менеджеров компании «Эфко»: директор по стратегическому развитию Владислав Романцев, заместитель директора по развитию Екатерина Кустова, а также председатель совета директоров и основной акционер Валерий Кустов вместе с генеральным директором Евгением Ляшенко. Позже стало известно об аресте заместителя начальника управления беспилотных систем Минпромторга Аллы Половчени. По информации СМИ, дело связано с махинациями при реализации проекта по производству гражданских беспилотников «Транспорт будущего», где, по неофициальным данным, закупленные в Китае дроны выдавались за отечественные разработки. Следствие ходатайствовало об аресте фигурантов на два месяца.