Миллиардер, «Слобода» и дроны: владельца «Эфко» задержали по делу о мошенничестве

Председателя совета директоров и основного акционера группы компаний «Эфко» Валерия Кустова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

Вместе с Кустовым задержан генеральный директор «Эфко» Евгений Ляшенко. Следствие просит суд заключить обоих под стражу на два месяца. МВД и представители компании ситуацию пока официально не комментировали.

По данным РБК, дело связано с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Ранее проект развивался при участии «Эфко», однако впоследствии был выведен из структуры пищевого холдинга и стал самостоятельной компанией.

В рамках того же расследования Мещанский суд Москвы уже арестовал заместителя директора по развитию «Эфко» Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Им также вменяют мошенничество в особо крупном размере, пишет РБК.

Ранее под стражу отправили бывшего генерального директора «Транспорта будущего» и экс-советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Компания «Транспорт будущего» запустила завод беспилотников в особой экономической зоне «Тольятти». В январе 2025 года предприятие посещал президент России Владимир Путин.

Валерий Кустов — основатель и крупнейший акционер «Эфко», выпускающей продукцию под брендами «Слобода», Altero, DeOlio и Fresh. В 2026 году Forbes оценил состояние предпринимателя в $1,1 млрд.