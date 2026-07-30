Минпромторг подтвердил задержание замглавы управления беспилотных систем
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Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает ТАСС.
В Минпромторге уточнили, что задержание провели правоохранительные органы 29 июля. Министерство оказывает содействие следственным действиям.
Мещанский суд Москвы в тот же день избрал чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
Фигурантке вменяют растрату в особо крупном размере. Дело квалифицировано по части 4 статьи 160 УК РФ.
По данным источников РБК, уголовное преследование связано с проектом «Транспорт будущего». Речь идёт о создании беспилотных авиационных систем.
Вместе с Половченей по данному производству проходят топ-менеджеры ГК «Эфко» Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, и они также арестованы.
Расследование находится в производстве следственного департамента МВД России.