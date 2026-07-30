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30 июля, 10:44

Минпромторг подтвердил задержание замглавы управления беспилотных систем

Обложка © Агентство «Москва» / Артур Новосильцев

Обложка © Агентство «Москва» / Артур Новосильцев

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя задержана. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает ТАСС.

В Минпромторге уточнили, что задержание провели правоохранительные органы 29 июля. Министерство оказывает содействие следственным действиям.

Мещанский суд Москвы в тот же день избрал чиновнице меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Фигурантке вменяют растрату в особо крупном размере. Дело квалифицировано по части 4 статьи 160 УК РФ.

По данным источников РБК, уголовное преследование связано с проектом «Транспорт будущего». Речь идёт о создании беспилотных авиационных систем.

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Вместе с Половченей по данному производству проходят топ-менеджеры ГК «Эфко» Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, и они также арестованы.

Расследование находится в производстве следственного департамента МВД России.

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Никита Никонов
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