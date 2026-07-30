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Регион
30 июля, 12:35

Тайком брали в Китае: Сотрудница Минпромторга арестована по делу о госзакупках дронов

В деле о госзакупках дронов арестованы сотрудники «ЭФКО» и Минпромторга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В России арестовали сотрудников крупной белгородской компании и представительницу Минпромторга по делу о возможных нарушениях при государственных закупках беспилотников. По версии следствия, они покупали в Китае дроны, чтобы потом выдавать их за российские. Об этом пишет Mash.

Фигурантами расследования стали сотрудница министерства Алла Половченя, директор по стратегическому развитию ГК «ЭФКО» Владислав Романцев и заместитель директора по развитию компании Екатерина Кустова. Следственные мероприятия прошли на территории Белгородской и Воронежской областей.

В самой «ЭФКО» выступили в поддержку коллег. Также там отметили, что каждый из них участвовал в повышении эффективности производственных площадок, развитии кадрового потенциала и реализации инновационных проектов, связанных с биоэкономикой и обеспечением продовольственной безопасности страны.

Минпромторг подтвердил задержание замглавы управления беспилотных систем
Минпромторг подтвердил задержание замглавы управления беспилотных систем

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве были задержаны основной акционер и председатель совета директоров ГК «Эфко» Валерий Кустов, а также гендиректор компании Евгений Ляшенко. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, следствие просит арестовать обоих на два месяца.

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Владимир Озеров
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