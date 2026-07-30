Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 19:17

Главе совета директоров «Эфко» предъявили обвинение в растрате и мошенничестве

Обложка © efko

Обложка © efko

Председателю совета директоров и основному акционеру группы компаний «Эфко» Валерию Кустову официально предъявили обвинение по делу о растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мещанский районный суд Москвы 30 июля избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Кустову предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При этом в суде не стали раскрывать суть предъявленных обвинений.

Миллиардер, «Слобода» и дроны: владельца «Эфко» задержали по делу о мошенничестве
Миллиардер, «Слобода» и дроны: владельца «Эфко» задержали по делу о мошенничестве

Ранее стало известно о задержании Кустова в Москве. В группе компаний «Эфко» также подтвердили задержание нескольких топ-менеджеров, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar