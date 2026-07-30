Главе совета директоров «Эфко» предъявили обвинение в растрате и мошенничестве

Председателю совета директоров и основному акционеру группы компаний «Эфко» Валерию Кустову официально предъявили обвинение по делу о растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мещанский районный суд Москвы 30 июля избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Кустову предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). При этом в суде не стали раскрывать суть предъявленных обвинений.

Ранее стало известно о задержании Кустова в Москве. В группе компаний «Эфко» также подтвердили задержание нескольких топ-менеджеров, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.