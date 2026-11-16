Североатлантический альянс приближается к распаду на фоне усиливающихся разногласий между его участниками. Такое мнение высказал член правления финской партии «Альянс свободы» Сакари Линден в социальной сети X. Поводом для заявления стало решение не проводить запланированный на 2027 год саммит НАТО в Албании, сообщает РИА Новости.

«Саммит НАТО 2027 года, который планировалось провести в Албании, был отменён из-за внутренних разногласий в военном альянсе по поводу Украины и других вопросов. Мы приближаемся к распаду военного альянса НАТО», — написал политик.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил, что встреча лидеров НАТО в Тиране в 2027 году не состоится. По его словам, у союзников пока нет единой позиции относительно сроков следующего саммита. При этом проведение мероприятия в Албании в 2028 году остаётся возможным.

Как сообщало Associated Press, внутри НАТО сохраняются разногласия по вопросам оборонных расходов, конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. На этом фоне альянс сокращает количество встреч на высоком уровне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил изменения гибким подходом к организации саммитов. Он подчеркнул, что встречи лидеров будут проводиться по мере необходимости. При этом представители альянса подтвердили намерение организовать следующий саммит в Албании, хотя конкретная дата ещё не определена.

Таким образом, заявление Линдена о возможном распаде НАТО остаётся его политическим прогнозом, а не официальной оценкой состояния организации.

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО отказалось от проведения саммита в Албании в 2027 году и сократило количество встреч на высоком уровне. Изменения связывали с разногласиями между участниками альянса по ряду вопросов международной безопасности.