НАТО отказалось от проведения саммита в Албании в 2027 году и сокращает количество встреч на высоком уровне. Изменения происходят на фоне разногласий между союзниками по финансированию обороны, конфликтам на Украине и в Иране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей альянса и интервью с генсеком Марком Рютте.

Сокращение затронет не только встречи лидеров стран НАТО, но и переговоры министров. В октябре 2026 года главы оборонных ведомств не собирались, аналогичное заседание не запланировано и на октябрь 2027-го. Министры иностранных дел в следующем году проведут лишь одну плановую встречу вместо двух.

В руководстве альянса изменения объясняют реорганизацией рабочего графика. Сам Рютте не считает необходимым придерживаться прежней периодичности саммитов.

«Мы гибко подходим к проведению саммитов НАТО. Мы проводим саммиты, когда они нам нужны», — заявил генсек Associated Press.

Отдельные разногласия возникли вокруг Албании, которая должна была принять встречу лидеров в 2027 году. По данным агентства, некоторые союзники выступили против проведения мероприятия из-за недостаточных, по их мнению, оборонных расходов страны.

В 2026 году Тирана, как ожидается, направит на военные нужды 2,15% ВВП. При этом государства НАТО договорились к 2035 году увеличить основные оборонные расходы до 3,5% ВВП, а ещё 1,5% выделять на связанную с безопасностью инфраструктуру. Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил, что саммит в 2027 году не состоится. По его словам, встреча может пройти в Тиране в 2028-м, если союзники примут соответствующее решение.

Ранее Life.ru сообщал, что страны НАТО столкнулись с нехваткой около семи миллиардов евро для выполнения обязательств по военной помощи Украине. По данным Politico, крупнейшие доноры Киева испытывают усталость от постоянного финансирования новых поставок вооружений.