Рютте пообещал Албании следующий саммит НАТО вопреки Трампу

Следующий саммит НАТО пройдёт в Албании, но дату пока не выбрали. Об этом заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции в Анкаре, комментируя сообщения об отмене мероприятия.

«Следующий саммит состоится в Албании, но нам ещё предстоит решить, когда именно», — сказал Рютте.

Генсек добавил, что место определено, а когда именно — решат позже. Однако в итоговой декларации о месте и времени следующей встречи ничего не сказано.

Ранее Bloomberg писал, что в НАТО рассматривают возможность отменить саммит в Албании, чтобы не обострять отношения с Трампом, который часто критикует альянс. СМИ утверждали, что встреча в 2027 году может и не состояться — Албания тратит на оборону меньше всех в НАТО, а взаимодействие с Трампом становится всё сложнее.