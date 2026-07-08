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8 июля, 14:36

Рютте пообещал Албании следующий саммит НАТО вопреки Трампу

Обложка © ТАСС / Hussein Malla / АР

Обложка © ТАСС / Hussein Malla / АР

Следующий саммит НАТО пройдёт в Албании, но дату пока не выбрали. Об этом заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции в Анкаре, комментируя сообщения об отмене мероприятия.

«Следующий саммит состоится в Албании, но нам ещё предстоит решить, когда именно», — сказал Рютте.

Генсек добавил, что место определено, а когда именно — решат позже. Однако в итоговой декларации о месте и времени следующей встречи ничего не сказано.

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Ранее Bloomberg писал, что в НАТО рассматривают возможность отменить саммит в Албании, чтобы не обострять отношения с Трампом, который часто критикует альянс. СМИ утверждали, что встреча в 2027 году может и не состояться — Албания тратит на оборону меньше всех в НАТО, а взаимодействие с Трампом становится всё сложнее.

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Наталья Афонина
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