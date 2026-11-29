В Финляндии задержали четырёх человек в костюмах Губки Боба с наручниками
Обложка © TikTok / spadduu
В финском городе Кемпеле полицейские задержали четырёх человек в костюмах Губки Боба. Компания попыталась попасть на территорию музыкального мероприятия, сообщили в местной полиции.
За безопасностью и порядком на площадке следили сотрудники правоохранительных органов. Когда люди в костюмах мультяшного персонажа попытались пройти на мероприятие, полицейские остановили их. Во время задержания некоторые участники компании пытались приковать себя друг к другу наручниками, которые заранее взяли с собой.
Беспорядки в Финляндии в костюмах Губки Боба. Видео © TikTok / spadduu
В итоге полиция взяла под стражу всех четверых и составила протокол о нарушении общественного спокойствия. Правоохранители также изъяли у задержанных наручники и костюмы Губки Боба.
В финской полиции отметили, что это далеко не первый подобный случай. Люди в костюмах популярного мультяшного героя уже неоднократно становились участниками беспорядков в разных регионах страны и срывали музыкальные выступления.