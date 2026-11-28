В столице Албании Тиране антиправительственная демонстрация в День независимости страны переросла в столкновения с полицией. За медицинской помощью обратились 19 человек, сообщает Euronews Albania со ссылкой на Минздрав республики.

Среди пострадавших — шестеро сотрудников полиции, четверо представителей СМИ и девять участников протестной акции.

В Албании 19 человек пострадали при беспорядках в День независимости. Видео © X / Anonymous TV

Тысячи демонстрантов вышли на улицы албанской столицы с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Участники акции забрасывали правоохранителей камнями и пиротехникой. Полиция в ответ применила водомёты и слезоточивый газ.

Антиправительственные выступления в Албании продолжаются более 170 дней. Первоначально поводом для них стал проект строительства элитного курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье.

В реализации проекта заинтересована инвестиционная компания Affinity Partners, основанная зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Специальная антикоррупционная прокуратура Албании ранее начала расследование в связи с изменением статуса охраняемой территории.

Правительство Рамы отвергает обвинения в коррупции и призывает демонстрантов к диалогу. Сам премьер утверждает, что строительство курорта соответствует законодательству, а природные территории будут защищены.

Ранее, 7 ноября антиправительственные выступления в Тиране также переросли в столкновения с полицией. Беспорядки начались возле Министерства образования, после чего демонстранты направились к правительственному комплексу. Правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.