Массовые антиправительственные протесты в столице Албании Тиране вновь переросли в ожесточённые столкновения с полицией. Демонстранты забросали правоохранителей коктейлями Молотова и камнями возле здания правительства, а силовики применили водомёты и спецсредства, сообщает Албанское телеграфное агентство АТА.

Беспорядки начались 7 ноября возле Министерства образования, где проходила студенческая акция с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Участники выступлений вступили в противостояние с полицейскими, после чего переместились к правительственному комплексу в центре города.

По пути протестующие пытались перекрыть дороги, перетаскивая мусорные контейнеры и бетонные заграждения. Некоторые участники акции вырывали брусчатку из тротуаров и готовились к новым столкновениям с силовиками.

Наиболее напряжённая ситуация сложилась непосредственно возле здания правительства. Демонстранты начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью, после чего правоохранители задействовали водомёты для тушения огня и разгона толпы. В ход также пошли перцовые баллончики и слезоточивый газ.

Новая волна студенческих протестов началась в Албании 13 октября и сопровождалась неоднократными столкновениями с полицией. До этого в стране более четырёх месяцев продолжались преимущественно мирные антиправительственные выступления, участники которых обвиняли власти в коррупции и требовали отставки Рамы.

На фоне затянувшегося противостояния студенческие активисты решили изменить график демонстраций. Вместо ежедневных акций они намерены проводить общенациональные протесты дважды в неделю, по средам и субботам, чтобы привлечь больше сторонников и усилить давление на правительство.