Тирана превратилась в поле боя: Протестующие забросали полицию коктейлями Молотова возле резиденции премьера
В Тиране антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией
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Массовые антиправительственные протесты в столице Албании Тиране вновь переросли в ожесточённые столкновения с полицией. Демонстранты забросали правоохранителей коктейлями Молотова и камнями возле здания правительства, а силовики применили водомёты и спецсредства, сообщает Албанское телеграфное агентство АТА.
Беспорядки начались 7 ноября возле Министерства образования, где проходила студенческая акция с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Участники выступлений вступили в противостояние с полицейскими, после чего переместились к правительственному комплексу в центре города.
По пути протестующие пытались перекрыть дороги, перетаскивая мусорные контейнеры и бетонные заграждения. Некоторые участники акции вырывали брусчатку из тротуаров и готовились к новым столкновениям с силовиками.
Наиболее напряжённая ситуация сложилась непосредственно возле здания правительства. Демонстранты начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью, после чего правоохранители задействовали водомёты для тушения огня и разгона толпы. В ход также пошли перцовые баллончики и слезоточивый газ.
Новая волна студенческих протестов началась в Албании 13 октября и сопровождалась неоднократными столкновениями с полицией. До этого в стране более четырёх месяцев продолжались преимущественно мирные антиправительственные выступления, участники которых обвиняли власти в коррупции и требовали отставки Рамы.
На фоне затянувшегося противостояния студенческие активисты решили изменить график демонстраций. Вместо ежедневных акций они намерены проводить общенациональные протесты дважды в неделю, по средам и субботам, чтобы привлечь больше сторонников и усилить давление на правительство.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных беспорядках в Тиране 24 октября, когда протестующие подожгли вход в Министерство сельского хозяйства. В столкновениях участвовали тысячи человек, нападениям подверглись административные здания, банки и магазины. Изначально протестное движение возникло из-за строительства элитного курорта, связанного с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Проект предполагает освоение острова Сазани и территорий Адриатического побережья, однако экологи опасаются ущерба природоохранным зонам, где обитают редкие животные и птицы.
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