Огонь у министерств и водомёты на улицах: Тирану вновь захлестнули беспорядки

В столице Албании Тиране антиправительственные протесты вновь переросли в столкновения с полицией и поджоги. Участники акции 24 октября устроили пожар у входа в здание Министерства сельского хозяйства и потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы. Об этом сообщает Reuters.

В Тиране протестующие подожгли вход в министерство, требуя отставки премьера. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ geopoliticsnow360, mei__seva

На улицы города вышли тысячи человек. Демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и пиротехникой, а полицейские применяли слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Беспорядки охватили несколько районов Тираны.

К протестам присоединились студенты, недовольные высокой стоимостью обучения и недостаточным финансированием образования. Другие участники выступлений обвиняют правительство в коррупции и неспособности решить экономические проблемы страны. Среди основных требований — отставка Рамы, улучшение условий жизни и реформы в образовательной системе.

По данным AFP со ссылкой на албанские власти, с начала масштабных столкновений пострадали более 300 человек, включая полицейских. Десятки демонстрантов были задержаны. За время беспорядков нападениям подверглись административные здания, банки и торговые точки.

Примечательно, что перед субботней акцией Рама попытался символически пригласить оппонентов к диалогу. Возле здания правительства установили красные подушки, предложив участникам протеста сесть за переговоры. Однако демонстранты подожгли их, после чего напряжённость в городе вновь усилилась.

Сам премьер призывает к прекращению насилия и настаивает на диалоге. При этом протестующие не намерены отказываться от своих требований. Акции продолжаются на фоне растущего недовольства действующим правительством.

Ранее Life.ru рассказывал, что протестное движение в Албании первоначально возникло из-за планов строительства элитного курорта на побережье Адриатического моря. Проект связан с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Местные жители и экологи опасаются ущерба охраняемой природной территории, где обитают фламинго. Позднее экологические выступления превратились в масштабную антиправительственную кампанию.

Ситуация резко обострилась в середине октября. Как писал Life.ru, 15 октября протестующие ворвались в Министерство экономики Албании. По сообщениям местных СМИ, они выносили из служебных помещений оргтехнику. Повреждения тогда также получили здания Центральной избирательной комиссии и других государственных ведомств.