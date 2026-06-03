«Албания не продаётся»: Курорт Иванки Трамп и Кушнера вызвал протесты

В Албании начались протесты против строительства крупного курорта на острове Сазани в Адриатическом море. Проект планируют развивать Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер.

По данным СМИ, речь идёт об инвестициях примерно на 3,5 млрд евро. На острове, где раньше находилась военная база, хотят построить роскошный гостиничный комплекс на 10 тысяч номеров.

Иванка Трамп рассказывала, что впервые увидела Сазани во время прогулки на лодке с подругой. По её словам, они высадились на остров, прошлись босиком и были впечатлены природой этого места. Однако местные экологи выступили против застройки. Они считают, что масштабный туристический объект может навредить охраняемой территории, где обитают фламинго, пеликаны, редкие тюлени и морские черепахи.

Недовольство вышло за пределы экологической повестки. В последние дни в стране прошли стихийные акции, а в Тиране, по данным Anadolu, собрались тысячи демонстрантов. Они скандировали: «Албания не продается» и «Не трогайте нашу страну».

Протестующие требуют остановить проект и сохранить остров под защитой государства. В конце прошлого месяца, как сообщалось, недовольство уже привело к столкновениям местных жителей со строителями, когда на территории начали устанавливать заборы с колючей проволокой.

Антикоррупционная прокуратура Албании начала расследование изменений в охраняемом статусе территории. При этом премьер-министр Эди Рама заявил, что проект не наносит вреда заповеднику, а сам курорт может быть полезен для экономики страны.