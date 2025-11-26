Россия и США
26 ноября, 05:54

Премьер Албании схватился за голову во время выступления Зеленского

Обложка © ТАСС / AP

Премьер-министр Албании Эди Рама необычно отреагировал на выступление Владимира Зеленского во время видеоконференции «коалиции желающих». Видеовыступление экс-комика было размещено в его социальных сетях.

Представители стран слушают речь Владимира Зеленского, (Эди Рама первый слева в третьем ряду). Фото © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

На опубликованных кадрах видно, как албанский лидер большую часть речи держится за голову, а под конец сидит, опустив голову. Рама сохранял такую позу практически все время трансляции, что вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Ранее литовский министр иностранных дел заявил, что замороженные активы Москвы – главный рычаг влияния Европы на будущие переговоры. Он настаивает, что без этого Европа потеряет серьёзный инструмент давления.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
