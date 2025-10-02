Премьер Албании потроллил Трампа и получил оплеуху от Макрона
Макрон шлёпнул премьера Албании по щеке за шутку про Трампа
Албанский премьер Эди Рама в шутливой форме обратился к Эмманюэлю Макрону, заявив, что тот должен извиниться и поздравить его вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым с «мирной сделкой». В ответ французский президент посмеялся и легонько шлёпнул коллегу по щеке.
Шутка албанского премьера. Видео © Telegram / Clash Report
На видео, опубликованном Clash Report, Эди Рама пошутил, что Макрону следовало бы поздравить его и Алиева с мирной сделкой и попросить прощения за то, что тот до сих пор этого не сделал.
«Вам следует извиниться перед нами. Вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент (США Дональд) Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Он приложил к этому немало усилий. Действительно, очень много», — сказал он, рассмешив Макрона с Алиевым.
Ранее американский лидер, обсуждая урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, неожиданно допустил оговорку, заявив, будто он уладил спор между «Абер‑Байджаном» и Албанией. Напомним, что Ереван и Баку при посредничестве Трампа заключили мирное соглашение, текст которого был недавно опубликован.
Обложка © Telegram / Clash Report