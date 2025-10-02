Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 11:10

Премьер Албании потроллил Трампа и получил оплеуху от Макрона

Макрон шлёпнул премьера Албании по щеке за шутку про Трампа

Албанский премьер Эди Рама в шутливой форме обратился к Эмманюэлю Макрону, заявив, что тот должен извиниться и поздравить его вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым с «мирной сделкой». В ответ французский президент посмеялся и легонько шлёпнул коллегу по щеке.

Шутка албанского премьера. Видео © Telegram / Clash Report

На видео, опубликованном Clash Report, Эди Рама пошутил, что Макрону следовало бы поздравить его и Алиева с мирной сделкой и попросить прощения за то, что тот до сих пор этого не сделал.

«Вам следует извиниться перед нами. Вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент (США Дональд) Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Он приложил к этому немало усилий. Действительно, очень много», — сказал он, рассмешив Макрона с Алиевым.

Камбоджа против Армении: Трамп вновь перепутал страны, которые «помирил»
Камбоджа против Армении: Трамп вновь перепутал страны, которые «помирил»

Ранее американский лидер, обсуждая урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, неожиданно допустил оговорку, заявив, будто он уладил спор между «Абер‑Байджаном» и Албанией. Напомним, что Ереван и Баку при посредничестве Трампа заключили мирное соглашение, текст которого был недавно опубликован.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Clash Report

Владимир Озеров
  • Новости
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar