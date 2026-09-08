Российскому капитану Fitburg грозит тюрьма в Финляндии

Финская прокуратура потребовала приговорить российского капитана грузового судна Fitburg Андрея Максименко как минимум к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Такой же срок обвинение запросило для боцмана судна — гражданина Азербайджана. Рассмотрение дела началось 8 сентября в окружном суде Хельсинки.

Морякам предъявлены обвинения в тяжком причинении ущерба и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций. Оба подсудимых свою вину отрицают. Защита капитана также оспаривает право Финляндии рассматривать дело.

По версии прокуратуры, 31 декабря 2025 года Fitburg протащил повреждённый якорь по дну Финского залива не менее 130 километров. Следствие считает, что в результате были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля и возникла угроза ещё восьми подводным соединениям. Финская сторона утверждает, что инцидент создал серьёзный риск для работы телекоммуникационных, энергетических и газовых сетей страны. Сам Максименко отвергает как умышленные, так и неосторожные действия со своей стороны. Защита утверждает, что капитан предпринимал меры, чтобы якорь не оказался на дне, а произошедшее не было преднамеренной атакой. Боцман также не признал предъявленные обвинения.

Fitburg ходил под флагом Сент-Винсента и Гренадин и следовал из России в Израиль. После инцидента финские власти остановили судно в Финском заливе и начали расследование. На заседании суда присутствовал представитель посольства России.

Российское посольство ранее сообщало, что оказывает консульскую помощь гражданам РФ, оказавшимся под ограничениями в рамках расследования, и следит за соблюдением их процессуальных прав.

Ранее Life.ru сообщал, что в июне финская прокуратура предъявила обвинения капитану и боцману Fitburg. Тогда моряки также отрицали вину и ставили под сомнение юрисдикцию Финляндии.