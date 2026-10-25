В ФРГ за неделю выявили пять тысяч нарушителей запрета на алкоголь на вокзалах

Около пяти тысяч человек попались на нарушении нового запрета на алкоголь на железнодорожных вокзалах Германии всего за первую неделю его действия. Пассажиры продолжали распивать пиво, вино и крепкие напитки прямо на платформах и в залах ожидания, несмотря на введённые ограничения. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Deutsche Bahn.

Сотрудники службы безопасности в большинстве случаев ограничивались предупреждениями. Нарушителей просили убрать алкоголь и прекратить распитие. Однако некоторых пришлось выдворять с вокзалов и официально запрещать им находиться на территории железнодорожных объектов.

Глава Deutsche Bahn Эвелин Палла осталась довольна первыми результатами. По её словам, тысячи сотрудников безопасности следили за соблюдением новых правил, а почти все пассажиры, к которым обращались с замечаниями, реагировали спокойно. Лишь в отдельных случаях дело доходило до более жёстких мер.

Общенациональный запрет вступил в силу 15 октября и распространился на все 5,7 тысячи вокзалов Deutsche Bahn. Теперь употреблять спиртное нельзя не только в зданиях станций, но и на пассажирских платформах. При этом закрытые бутылки разрешается перевозить в багаже, а рестораны и бары на вокзалах продолжают обслуживать посетителей.

Для контроля за соблюдением ограничений концерн увеличил численность сотрудников безопасности с 4,5 до пяти тысяч человек. Новые правила, согласно внутреннему опросу Deutsche Bahn, поддерживают около 80% пассажиров.

Причиной ужесточения мер стала ситуация с преступностью на железнодорожных объектах. По данным федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали около 28 тысяч насильственных правонарушений. Как отмечает Bild, во многих подобных происшествиях алкоголь играл существенную роль.

При этом полный отказ от спиртного во время путешествий немцам не грозит. В большинстве поездов употреблять алкоголь по-прежнему разрешено, а в вагонах-бистро дальнего следования его даже продолжают продавать. Таким образом, ограничения касаются прежде всего общественных зон вокзалов, а не самих железнодорожных поездок.