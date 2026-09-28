Уехавшие из России граждане, которые поддерживают Киев и готовы выступить на стороне Украины, помогают Великобритании объединять российскую оппозицию. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, за рубежом создаются различные сообщества и движения, которые используются для консолидации оппозиционных сил. Деятельность таких объединений, как утверждает представитель спецслужбы, преподносится как обычная гражданская активность.

«В данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие власовцы 2.0. Их объединяют различные сообщества и движения сопротивления, подавая это как естественную гражданскую активность», — сказал оперативник ФСБ.

Ранее сегодня ФСБ сообщила, что бывшую модель и основательницу действующей в Великобритании Russian Democratic Society* Ксению Максимову** объявили в федеральный и международный розыск. В отношении неё возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

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