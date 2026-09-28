Бывшая модель Максимова* объявлена в международный розыск

Бывшую модель и основательницу действующей в Великобритании Russian Democratic Society* Ксению Максимову** объявили в федеральный и международный розыск. В отношении неё возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации, сообщили в ФСБ России.

Кроме того, Максимова** включена Росфинмониторингом в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

По версии ФСБ, созданная ею RDS* объединила переехавших в Великобританию россиян. Ведомство утверждает, что через эту структуру собирались деньги, оборудование и другая помощь в интересах Киева.

В спецслужбе также заявили, что площадка Russian Democratic Society* использовалась для выступлений лиц, которые, по утверждению ФСБ, выступают за насильственный захват власти и изменение конституционного строя России.

Ранее Life.ru сообщал о включении «Антивоенного комитета России»*** и его структурных подразделений в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. До этого Верховный суд РФ признал объединение террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.