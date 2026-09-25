Минюст внёс проект «Ходорковский* LIVE»** в реестр иноагентов

Проект «Ходорковский* LIVE»** включён в реестр иностранных агентов. Соответствующее решение 25 сентября принял Минюст России.

Как заявили в ведомстве, проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил РФ. Кроме того, по данным Минюста, «Ходорковский LIVE»** выступал против специальной военной операции на Украине.

В министерстве также сообщили, что проект распространял материалы иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Участниками «Ходорковский LIVE»**, как отмечает ведомство, являются лица, уже включённые в реестр иноагентов.

Вместе с проектом в реестр иностранных агентов 25 сентября внесли журналиста Валерия Клепкина** и искусствоведа Марию Микаелян**. Минюст указал, что оба распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти и выступали против СВО. Они проживают за пределами России. Клепкин** также пропагандировал ЛГБТ***-отношения.

Сам Михаил Ходорковский* был включён Минюстом России в реестр иностранных агентов 20 мая 2022 года. Экс-глава ЮКОСа после помилования в декабре 2013 года покинул Россию и с тех пор живёт за рубежом. В ноябре 2025 года Росфинмониторинг также внёс Ходорковского* в перечень террористов и экстремистов. В июне суд заочно приговорил его к десяти годам лишения свободы.

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