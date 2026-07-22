«Дебилы, ***!» Ходорковского* разнесли за фото «Шария» на свадьбе Иды Галич

В Сети разгорелся скандал между блогером Анатолием Шарием и олигархом Михаилом Ходорковским*, чей медиапроект пренебрёг проверкой фактов.

В центре внимания оказалась публикация блогера Андрея Третьякова: он в шутку разместил в своём телеграм фото со свадьбы Иды Галич на Мидаграбинском озере в Северной Осетии, где рядом с ним позирует сильно похожий на Анатолия Шария человек.

Журналисты медиапроекта «Ходорковский Live» поспешили использовать кадр в своих новостях, не проверив его достоверность. Сегодня утром Шарий узнал об этом и пришёл в ярость.

Видео © Ходорковский LIVE

«Уважаемый олигарх Михаил Ходорковский*, я жду извинений за это собачье дерьмо, которым вы кормите своих немногочисленных последователей со страниц своих дебильных соцсетей. Просто спокойное извинение и признание того, что вы покормили их дерьмом. О том, как пророссийский Z-блогер Шарий был на вечеринке пророссийских Z-блогеров. Имея столько денег, обязательно надо было скатиться к такому уровню? Дегенераты», — написал он в своём телеграм-канале.

Андрей Третьяков также прокомментировал журналистский факап.

«Ахахах, вот она — независимая журналистика в изгнании. «Ходорковский Live», лайв, лайв, лайв. Понаберут по объявлению. Ну вы хотя бы минимальный фактчекинг проведите. Это не Шарий. Просто тип очень на него похож, поэтому я и сфотографировался. Дебилы, ***», — написал Третьяков, процитировав легендарное выражение главы МИД РФ Сергей Лаврова.

Кстати, про фейки. Недавно Мещанский суд Москвы вынес заочный приговор Михаилу Ходорковскому* — ему назначено десять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Согласно материалам суда, первый эпизод касается поста в соцсети X от сентября 2022 года, где Ходорковский* разместил так называемое «просочившееся письмо Минфина России» с недостоверной информацией о гибели более 48 тысяч российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Второй эпизод связан с видео на YouTube, где были представлены ложные сведения о якобы обстреле киевской больницы «Охматдет» в июле 2024 года.