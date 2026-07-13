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13 июля, 13:39

«Рейс любви» и шатры в горах: сколько Ида Галич потратила на «маленькую кавказскую свадьбу»

Ида Галич потратила 50 млн на «маленькую кавказскую свадьбу» в Северной Осетии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Свадьба Иды Галич и её мужа Олега Ледвича в Северной Осетии обошлась влюблённым в кругленькую сумму — около 50 миллионов рублей, и это без учёта билетов на самолёт и гостиницы. Об этом рассказал инсайдер Super.

На торжество пригласили примерно 180 гостей. Чтобы все смогли добраться до Северной Осетии, блогерша организовала специальный рейс, который назвали «рейсом любви». Ида сама встречала гостей в аэропорту, а веселье началось прямо на борту. Сама Галич называла это событие «маленькой кавказской свадьбой». Для гостей прямо в горах построили шатры и сцену.

Место для свадьбы выбрали не просто так — это родина мамы Иды. За несколько недель до торжества в горах всё время шёл дождь, но в день свадьбы выглянуло солнце. Правда, прямо во время праздника началась гроза, но гости сначала потанцевали под дождём, а потом переместились в ресторан.

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Ранее появлялась информация, что Ида Галич может получить штраф за свадьбу на Мидаграбинском озере в Северной Осетии. Несмотря на то что часть местных жителей осталась недовольна, подготовка к торжеству всё равно шла полным ходом. Блогерша запланировала праздник на эти выходные в регионе, где живёт её мама. Проблема в том, что озеро — это особо охраняемая природная зона, где действуют строгие ограничения: там нельзя проводить массовые мероприятия и строительные работы.

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Наталья Афонина
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