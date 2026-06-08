Ходорковского* заочно приговорили к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ

Мещанский суд Москвы заочно приговорил Михаила Ходорковского* к десяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооружённых силах России. Как передаёт корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда, основанием для обвинения стали два публичных материала.

Первый — пост в соцсети X от сентября 2022 года, в котором Ходорковский* опубликовал так называемое «просочившееся письмо Минфина России» с ложными данными о гибели более 48 тысяч российских солдат в ходе СВО. Второй — видео на YouTube-канале с ложной информацией об обстреле киевской больницы «Охматдет» в июле 2024 года.

Ходорковский* находится в эмиграции с 2013 года. Ранее он был заочно арестован, а также внесён в реестр террористов и экстремистов в рамках уголовного дела о создании «Антивоенного комитета России»**.

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