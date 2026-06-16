«Антивоенный комитет России»* попал в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу дополнила реестр организаций, причисляемых к террористическим и экстремистским, сразу двумя зарубежными структурами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В надзорном ведомстве конкретизировали, что под действие внесённых ограничений подпадает международная негосударственная организация из Великобритании, учреждённая в формате общественного движения, «Антивоенный комитет России»* (Russian Antiwar committee)*, вместе со всеми её структурными звеньями.

Наряду с этим, в список внесена и незарегистрированная польская организация, носящая название «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych)*.

Ранее сообщалось, что Верховный суд признал «Мемориал»* экстремистской и террористической организацией. Вслед за этим Росфинмониторинг официально внёс саму организацию и более 30 её региональных отделений в перечень экстремистских структур. После такого решения правозащитный центр объявил о полной остановке деятельности в России. Как они сами уточняют, на сегодняшний день в стране не осталось ни одного сотрудника.

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