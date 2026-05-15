Pussy riot* внесена в перечень террористов и экстремистов

Панк-группа Pussy riot* внесена в России в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росфинмониторинг.

Напомним, что в декабре 2025 года суд в Москве официально признал деятельность Pussy Riot* экстремистской. Скандальный коллектив Pussy Riot получил широкую известность после выходки в московском храме Христа Спасителя в феврале 2012 года.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.