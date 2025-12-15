Панк-группа Pussy Riot* признана экстремистской организацией

Коллектив Pussy Riot получил широкую известность после акции в московском храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Их провокационная выходка привела к судебному процессу: Хамовнический суд столицы признал трёх участниц — Надежду Толоконникову**, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — виновными в хулиганстве и приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Впоследствии приговор Самуцевич был заменён на условный срок, а Толоконникова** и Алехина освободились в декабре 2013 года в рамках объявленной амнистии.