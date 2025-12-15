Панк-группа Pussy Riot* признана экстремистской организацией
Обложка © ТАСС / Zuma
Тверской районный суд Москвы официально признал деятельность панк-группы Pussy Riot* экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Представители ведомства написали, что административные исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ были удовлетворены.
Коллектив Pussy Riot получил широкую известность после акции в московском храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Их провокационная выходка привела к судебному процессу: Хамовнический суд столицы признал трёх участниц — Надежду Толоконникову**, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — виновными в хулиганстве и приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Впоследствии приговор Самуцевич был заменён на условный срок, а Толоконникова** и Алехина освободились в декабре 2013 года в рамках объявленной амнистии.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск о запрете Pussy Riot*. До этого, 10 декабря, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционных жалоб участниц группы. Девушки надеялись обжаловать приговор Басманного суда Москвы, вынесенный заочно и назначивший им сроки лишения свободы от 8 до 13 лет по обвинению в распространении заведомо ложной информации об Армии России.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.