Генпрокуратура подала иск о запрете Pussy Riot

Сегодня, 15 декабря, в Москве Тверской суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Административное исковое заявление от заместителя генпрокурора РФ о признании объединения «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией и запрете её деятельности назначено к рассмотрению на 15 декабря в 10:00 мск.

Pussy Riot — скандальная панк-группа, известная провокацией в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил трёх участниц — Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — к двум годам колонии общего режима. Позже Самуцевич получила условное наказание, а Толоконникова и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года по амнистии.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 10 декабря назначил рассмотрение апелляционных жалоб участниц группы Pussy Riot. Девушки обжалуют приговор Басманного суда Москвы, вынесенный заочно и назначивший им сроки лишения свободы от 8 до 13 лет по обвинению в распространении заведомо ложной информации об Армии России.

