Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* накопил долги на сумму 483 тыс. рублей

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* накопил долги свыше 483 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные ФССП, сообщает РИА «Новости».

Основная часть долга — около 480 тысяч рублей — связана с налогами и сборами. Ещё более 2,7 тысячи рублей составляют обязательства по ИД, исполнительский сбор достиг одной тысячи рублей. В конце января 2025 года было заведено отдельное производство по задолженности по ИД. В середине апреля оно было закрыто из-за невозможности установить местонахождение должника.

Ранее Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В него включены четыре физических лица — кинокритик Зинаида Пронченко*, медиаменеджер Демьян Кудрявцев*, адвокат Дмитрий Захватов*, журналист Андрей Калитин*, а также независимая литературная премия «ДАР»*. Ведомство пояснило, что все они распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и выступали против спецоперации. Отдельно отмечается, что Захватов* участвовал в проекте по сбору средств для Вооружённых сил Украины.

