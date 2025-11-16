Мосгорсуд рассмотрит жалобы участниц Pussy Riot на приговор о фейках о ВС РФ

Мосгорсуд 10 декабря назначил к рассмотрению апелляционные жалобы участниц группы Pussy Riot. Они обжалуют приговор Басманного суда Москвы, вынесенный заочно и назначивший им сроки лишения свободы от 8 до 13 лет по обвинению в распространении заведомо ложной информации об Армии России. Об этом пишет РИА «Новости».

Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб назначено на 10 декабря, начало в 9:20 по московскому времени.

По данному уголовному делу проходят пять фигуранток: Алина Петрова, Диана Буркот, Ольга Борисова, Тасо Плетнер и Мария Алёхина. Им были предъявлены обвинения по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил наиболее строгое наказание Марии Алехиной в виде 13 лет колонии общего режима. Тасо Плетнер приговорена к 11 годам тюрьмы. Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой назначено по 8 лет заключения. В качестве дополнительных мер наказания, Алёхиной и Плетнер запрещено администрировать интернет-сайты на 5 лет, а Борисовой, Буркот и Петровой – на 4 года.

Тем временем, адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* накопил долги свыше 483 тысяч рублей. Основная часть долга — около 480 тысяч рублей — связана с налогами и сборами. Ещё более 2,7 тысячи рублей составляют обязательства по ИД, исполнительский сбор достиг одной тысячи рублей. В конце января 2025 года было заведено отдельное производство по задолженности по ИД. В середине апреля оно было закрыто из-за невозможности установить местонахождение должника.

