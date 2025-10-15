Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 14:22

Адвокат-иноагент Полозов* внесён в перечень террористов и экстремистов

Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov / АР

Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov / АР

Росфинмониторинг пополнил свой перечень лиц, подозреваемых в причастности к террористической или экстремистской деятельности, включив в него адвоката Николая Полозова*, известного по защите одной из участниц группы Pussy Riot.

Согласно официальному уведомлению ведомства, в списке теперь значится информация о гражданине «Полозов* Николай Николаевич, 06.12.1980, город Москва».

Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову*
Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову*

Также в список попал экс-зампред российского правительства Альфред Кох**. Он занимал пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации (с 1996 по 1997 год) и курировал вопросы приватизации. После ухода с госслужбы занимался бизнесом, в том числе работал в сфере энергетики и консалтинга.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, а также в реестр иностранных агентов

** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar