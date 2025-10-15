Адвокат-иноагент Полозов* внесён в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг пополнил свой перечень лиц, подозреваемых в причастности к террористической или экстремистской деятельности, включив в него адвоката Николая Полозова*, известного по защите одной из участниц группы Pussy Riot.

Согласно официальному уведомлению ведомства, в списке теперь значится информация о гражданине «Полозов* Николай Николаевич, 06.12.1980, город Москва».

Также в список попал экс-зампред российского правительства Альфред Кох**. Он занимал пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации (с 1996 по 1997 год) и курировал вопросы приватизации. После ухода с госслужбы занимался бизнесом, в том числе работал в сфере энергетики и консалтинга.