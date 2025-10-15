Экс-зампред правительства Кох* внесен в перечень террористов и экстремистов
Экс-заместитель председателя правительства Альфред Кох* был внесен в списки террористов и экстремистов. Информация следует из базы данных ведомства.
Кох* наиболее известен своей работой в 1990-х годах. Он занимал пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации (с 1996 по 1997 год) и курировал вопросы приватизации. После ухода с госслужбы занимался бизнесом, в том числе работал в сфере энергетики и консалтинга. В последние годы активно высказывается в оппозиции к действующей российской власти, проживает за пределами России и комментирует общественно-политическую ситуацию.
Ранее в список иноагентов внесли бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову**. Она выступала против проведения СВО, распространяла материалы иностранных агентов среди неограниченного круга лиц и недостоверную информацию о власти РФ.
** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
* *Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.