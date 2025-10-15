Сектор Газа
15 октября, 14:16

Экс-зампред правительства Кох* внесен в перечень террористов и экстремистов

Обложка © Wikipedia / Форум свободная Россия

Экс-заместитель председателя правительства Альфред Кох* был внесен в списки террористов и экстремистов. Информация следует из базы данных ведомства.

Кох* наиболее известен своей работой в 1990-х годах. Он занимал пост заместителя председателя Правительства Российской Федерации (с 1996 по 1997 год) и курировал вопросы приватизации. После ухода с госслужбы занимался бизнесом, в том числе работал в сфере энергетики и консалтинга. В последние годы активно высказывается в оппозиции к действующей российской власти, проживает за пределами России и комментирует общественно-политическую ситуацию.

Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч по закону об иноагентах

Ранее в список иноагентов внесли бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову**. Она выступала против проведения СВО, распространяла материалы иностранных агентов среди неограниченного круга лиц и недостоверную информацию о власти РФ.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

* *Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
