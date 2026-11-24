В Газе при израильском ударе погиб глава внутренней безопасности ХАМАС Нахаль
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Руководитель службы внутренней безопасности ХАМАС Наим Абу Нахаль погиб в результате удара Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в палестинских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Абу Нахаль стал жертвой авиаудара, о котором ранее сообщала служба гражданской обороны Газы. Атака произошла во вторник, 24 ноября.
Израильские военные подтвердили нанесение удара по высокопоставленному представителю ХАМАС. При этом в первоначальном сообщении ЦАХАЛ имя человека, ставшего целью операции, не называлось.
Ранее Life.ru сообщал о ликвидации командира бригады «Рафах» ХАМАС Наэля Абу Обейда. В сентябре ЦАХАЛ и израильская служба безопасности ШАБАК заявили, что он отвечал за оперативную деятельность военного крыла движения на юге Газы и участвовал в восстановлении боевого потенциала подразделения.