Руководитель службы внутренней безопасности ХАМАС Наим Абу Нахаль погиб в результате удара Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в палестинских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Абу Нахаль стал жертвой авиаудара, о котором ранее сообщала служба гражданской обороны Газы. Атака произошла во вторник, 24 ноября.

Израильские военные подтвердили нанесение удара по высокопоставленному представителю ХАМАС. При этом в первоначальном сообщении ЦАХАЛ имя человека, ставшего целью операции, не называлось.