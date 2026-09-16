ЦАХАЛ сообщил об устранении командира бригады «Рафах» ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) сообщили об ударе по южной части сектора Газа, в результате которого был ликвидирован Наэль Абу Обейд — командир бригады «Рафах» и руководитель оперативного направления военного крыла ХАМАС. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Наэль Абу Обейд. Фото © X / Israel Defense Forces

По данным израильских силовых структур, Абу Обейд возглавил подразделение после ликвидации Мохаммада Сабанеха. До назначения он занимал несколько командных должностей, в том числе был заместителем руководителя бригады «Рафаха» и командовал батальонами Тель-ас-Султан и Ябна.

В ЦАХАЛе утверждают, что Абу Обейд координировал действия боевиков, в том числе их подготовку к атакам на израильских военнослужащих. Перед нанесением удара израильская сторона предприняла меры для снижения риска для мирного населения. В операции использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение. В заявлении говорится, что израильские силы продолжают находиться в районе в соответствии с действующим соглашением и намерены пресекать угрозы безопасности.

«Абу Обейд был ключевой фигурой в высшем руководстве ХАМАС. В рамках своих полномочий Абу Обейд отвечал за управление деятельностью террористов бригады и давал им указания на продвижение и совершение террористических атак против войск ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц. Кроме того, он занимался восстановлением боевого потенциала бригады, которая понесла серьёзные потери в ходе войны», — отметили в ведомстве.

В конце августа ЦАХАЛ нанесли удар по командиру военного крыла ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа. По версии Армии Израиля, целью атаки был представитель движения, находившийся на территории больницы «Шухада аль-Акса». Боевик использовал территорию медучреждения как укрытие и готовил нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля