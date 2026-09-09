«Израиль должен быть готов»: Что услышал Нетаньяху за 10 дней до атаки ХАМАС в 2023 году

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху получил несколько предупреждений о готовящейся крупной операции ХАМАС ещё до нападения 7 октября 2023 года, однако, согласно расследованию Haaretz, не объединил полученные сведения в общую оценку угрозы и не сообщил о ключевом сигнале руководителям силовых структур.

Первое серьёзное предупреждение поступило в середине сентября. Палестинский посредник, имевший контакты с ХАМАС, передал информацию о том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар готовит «огромную неожиданность». После дополнительной проверки сведения 15 сентября поступили в израильскую службу контрразведки и госбезопасности «Шин-Бет».

Глава службы Ронен Бар немедленно связался с Нетаньяху. Два дня спустя состоялось совещание с участием министра обороны Йоава Галанта и представителей военной разведки, «Моссада» и Совета национальной безопасности. Бар предупредил о возможной серьёзной угрозе и предложил подготовить удар по руководству ХАМАС либо усилить оборону.

Однако израильские службы тогда пришли к другой оценке. Предполагалось, что Синвар может готовить захват израильтянина, чтобы использовать его в переговорах об обмене заключёнными. Затем премьер-министр получил два дополнительных сигнала.

В конце сентября Нетаньяху лично позвонил президент ОАЭ Мухаммед бин Заед. По данным Haaretz, 45-минутный разговор состоялся примерно за десять дней до атаки. Эмир предупредил, что Синвар готовит крупную операцию: «Израиль должен быть готов».

Нетаньяху, как утверждают источники издания, отнёсся к сообщению спокойно. Он предположил, что ХАМАС может готовить действия на Западном берегу, и заверил президента ОАЭ в готовности Израиля. Почти в то же время аналогичный сигнал поступил от главы египетской разведки Аббаса Камеля. Он также предупредил Нетаньяху о подготовке ХАМАС операции. Премьер, согласно расследованию, вновь сосредоточился на угрозе с Западного берега.

«Если бы мы знали о предупреждениях, возможно, это придало бы больший вес первому сообщению, которое мы получили от Синвара. Возможно, это также помогло бы понять, что стояло за его внезапным прекращением переговоров в начале сентября. Возможно, мы сложили бы два и два и пришли бы к совершенно иному выводу — такому, который изменил бы всю нашу оценку ситуации», — заявил высокопоставленный сотрудник «Шин-Бет».

Утром 7 октября ХАМАС начал атаку. Бывшие глава «Шин-Бет» Ронен Бар и начальник Генштаба ЦАХАЛ Герцль Халеви заявили, что о предупреждении бин Заеда им не сообщали. Канцелярия Нетаньяху назвала расследование Haaretz «абсолютной ложью» и заявила, что премьер не разговаривал с президентом ОАЭ в указанный период и не получал от него предупреждений.

Ранее The New York Times выяснило, что более 200 бывших высокопоставленных представителей израильских властей и военного руководства обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху из-за ситуации на Западном берегу. Авторы обращения потребовали от Нетаньяху положить конец тому, что они назвали «еврейским терроризмом» и «этническими чистками».