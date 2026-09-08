Израиль закроет консульство Британии в ответ на санкции

Израиль решил закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме в рамках ответных мер на санкции Лондона. Об этом сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар.

Поводом стало решение Великобритании запретить импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Лондон также ввёл ограничения на предоставление ряда услуг, связанных с поселениями.

Израиль в ответ подготовил сразу несколько мер. Помимо закрытия консульства, власти страны запретят въезд 12 гражданам Великобритании, среди которых есть действующие и бывшие парламентарии. Саар обвинил их в антиизраильской деятельности.

Кроме того, британских представителей исключат из возглавляемого США координационного механизма по Газе. Израиль также намерен прекратить британскую программу подготовки сил Палестинской администрации на Западном берегу.

Саар заявил, что ответные шаги были согласованы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, действия Лондона являются вмешательством во внутренние дела страны.

Британское генконсульство в Иерусалиме занимается отношениями Великобритании с палестинской стороной и работает по вопросам, связанным с Иерусалимом, Западным берегом и сектором Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Великобритания превратилась в «исламскую республику Британию». Израильский лидер противопоставил прежнее и нынешнее отношение Лондона к его стране. Он тепло отозвался о работе британского журналиста Рэндольфа Черчилля — сына экс-премьера Уинстона Черчилля, — который освещал события в Израиле во второй половине XX века.