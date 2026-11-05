Учёные обнаружили в ДНК чихуахуа генетические следы диких койотов, обитающих в Северной Америке. Неожиданное открытие позволило по-новому взглянуть на происхождение одной из самых маленьких пород собак в мире. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Специалисты Стэнфордского университета изучили геномы собак с помощью новых программ Gnomix и Gnofix. Эти инструменты позволяют определять происхождение отдельных участков ДНК и восстанавливать генетическую историю животных. В ходе анализа исследователи обнаружили у чихуахуа фрагменты генома, связанные с дикими койотами.

По мнению учёных, находка может свидетельствовать о древнем скрещивании предков домашних собак с дикими представителями семейства псовых. При этом установить точное время появления генов койотов в родословной чихуахуа пока не удалось.

Исследователи допускают, что смешение могло произойти ещё до прибытия европейцев в Америку. Однако неизвестно, было ли оно случайным или люди намеренно скрещивали животных.

Анализ затронул и другую мексиканскую породу — ксолоитцкуинтли. У этих собак учёные обнаружили генетические следы древних арктических собак.