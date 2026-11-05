В генах чихуахуа нашли следы диких койотов, раскрыв неожиданную историю происхождения породы
Учёные обнаружили у чихуахуа ДНК диких койотов
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Учёные обнаружили в ДНК чихуахуа генетические следы диких койотов, обитающих в Северной Америке. Неожиданное открытие позволило по-новому взглянуть на происхождение одной из самых маленьких пород собак в мире. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Специалисты Стэнфордского университета изучили геномы собак с помощью новых программ Gnomix и Gnofix. Эти инструменты позволяют определять происхождение отдельных участков ДНК и восстанавливать генетическую историю животных. В ходе анализа исследователи обнаружили у чихуахуа фрагменты генома, связанные с дикими койотами.
По мнению учёных, находка может свидетельствовать о древнем скрещивании предков домашних собак с дикими представителями семейства псовых. При этом установить точное время появления генов койотов в родословной чихуахуа пока не удалось.
Исследователи допускают, что смешение могло произойти ещё до прибытия европейцев в Америку. Однако неизвестно, было ли оно случайным или люди намеренно скрещивали животных.
Анализ затронул и другую мексиканскую породу — ксолоитцкуинтли. У этих собак учёные обнаружили генетические следы древних арктических собак.
Ранее Life.ru рассказывал, как происходило одомашнивание собак и что удалось выяснить об их древних предках. Согласно опубликованному в 2026 году генетическому исследованию, домашние собаки жили рядом с людьми уже около 16 тысяч лет назад. Учёные обнаружили их древние генетические следы в Европе и Западной Азии. Это свидетельствует о том, что процесс одомашнивания начался ещё раньше, чем предполагалось.