Здоровая собака не должна пахнуть резко и неприятно. Но есть породы, которым специфический аромат свойственен по природе, а не из-за плохого ухода. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказала подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова.

Природа предусмотрела особый секрет кожи — себум. Он защищает шерсть от намокания и пересыхания. Окисляясь на воздухе и смешиваясь с пылью, этот жир и даёт узнаваемый запах. У части пород сальных желёз больше, а двойной подшерсток удерживает влагу, из-за чего аромат становится заметнее.

Сильнее всего пахнут бассет-хаунд, кокер-спаниель, бладхаунд, мопс, бульдог и шарпей. У последних трёх к тому же есть кожные складки, где скапливаются влага и бактерии. Лабрадоры и золотистые ретриверы тоже в списке — из-за густой водоотталкивающей шерсти.

Отдельно стоит упомянуть немецких овчарок. У них мощный двойной подшерсток, который активно вырабатывает кожное сало для защиты от холода. А в период линьки старая шерсть начинает преть, делая аромат более ощутимым.

«Многие хозяева жалуются, что собака пахнет даже сразу после купания. Но нужно понимать, что у пород с двойным подшёрстком или кожными складками запах — это часть их физиологии. Полностью убрать его невозможно, но можно сделать почти незаметным для окружающих», — приводит издание слова Супниковой.

Бороться нужно комплексно, и купание здесь лишь часть решения. Первое правило — правильная сушка: нельзя оставлять питомца сохнуть самому после купания или дождя, влажный подшёрсток становится средой для бактерий.

Второе — регулярное вычёсывание, для овчарок фурминатором не реже двух раз в неделю. Третье — питание: дешёвый корм или еда со стола нередко вызывают скрытую аллергию, кожа воспаляется, и сальные железы работают активнее. Четвёртое — стирать лежанку и пледы хотя бы раз в неделю. Пятое — после прогулки протирать не только лапы, но и живот с паховой областью.

Если собака всегда пахла слабо, а вдруг начала источать резкий, кислый или гнилостный аромат, это повод для тревоги. Такой запах могут давать воспалённые параанальные железы, отит, проблемы с зубами или кожные инфекции. Никакие шампуни здесь не помогут — нужен врач.