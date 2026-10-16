Любовь с первого погрыза: Четыре типа игрушек, которые действительно нужны собаке

Собаке не нужна целая корзина игрушек, чтобы оставаться активной и довольной: гораздо важнее, чтобы у неё были предметы для совместной игры с хозяином, жевания, интеллектуальных занятий и успокоения. Как подобрать такой набор и на что обратить внимание при покупке, Life.ru рассказала зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol Светлана Капустина.

Хозяева собак делятся на два типа. У одних дома парочка затёртых до дыр игрушек, у других — корзина, в которой уже сложно найти дно. Вторых с каждым годом становится больше. Рынок зоотоваров сегодня предлагает огромное количество изделий, в которых теряется даже опытный владелец. Важно помнить: внешний вид игрушки рассчитан на человека. Питомцу всё равно, насколько мило выглядит предмет. Ему важно, что с ним можно делать. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol

Собаке необязательно иметь десятки развлечений: зачастую достаточно небольшого набора, который отвечает её основным потребностям. Поэтому разумнее идти в магазин не за игрушкой, а за решением конкретной задачи. У собаки таких задач четыре: играть вместе с человеком, грызть, думать и успокаиваться.

Первая игрушка нужна для совместной игры. Это мяч, кольцо, тарелка для апортировки или канат для перетягивания. Главное здесь — участие хозяина, сам предмет вторичен. Погоня и перетягивание дают собаке выход охотничьему поведению в безопасной форме, а человеку помогают выстроить контакт и отработать самоконтроль питомца. Такую игрушку лучше не оставлять в свободном доступе: она появляется вместе с хозяином и вместе с ним исчезает, поэтому остаётся желанной гораздо дольше.

Вторая игрушка закрывает потребность грызть. Это естественное поведение, которое важно не запрещать, а направлять. У щенков во время смены зубов чешутся и болят дёсны, поэтому особенно нужны подходящие жевательные игрушки, в том числе из термопластичной резины. Взрослым собакам жевание может помогать справляться с напряжением. Крупным породам с сильной челюстью необходимы изделия из плотных и прочных материалов, рассчитанные на серьёзную нагрузку. Когда у собаки есть подходящий объект для разгрызания, мебель и обувь интересуют её заметно меньше.

Третья игрушка даёт работу голове. Подходят головоломки с лакомствами, нюхательные коврики и полые игрушки, которые можно наполнить кормом. Собака по своей природе добытчик, и еда из миски не всегда закрывает эту потребность. Поиск лакомства даёт интеллектуальную нагрузку и особенно выручает в плохую погоду или в часы одиночества. Начинать стоит с простых задач: слишком сложная головоломка быстро вызывает раздражение.

Как подчёркивает эксперт, некоторые собаки привязываются к мягким игрушкам: носят их, укладывают на лежанку и спят с ними. Такая вещь может стать предметом безопасности и помогать щенку в новом доме, а собаке — в поездках или незнакомой обстановке. Но подходит она не всем. Если питомец быстро разрывает плюш и вытаскивает наполнитель, лучше выбрать безопасную жевательную игрушку.

«Набор всегда подстраивается под конкретную собаку. Щенку понадобятся жевательные игрушки, активной собаке — больше возможностей для совместной игры, пожилой — посильные интеллектуальные занятия с учётом возраста и состояния здоровья. Принцип остаётся прежним: каждый предмет должен решать свою задачу. А чтобы сохранить ощущение новизны, игрушки можно убирать и менять раз в неделю», — отмечает Капустина.

Лучше экономить на количестве, но не на качестве. Игрушка часами находится во рту собаки, контактирует со слюной и слизистой, а её фрагменты могут оказаться в желудке. Некачественная резина или пластик могут крошиться, а плохо закреплённые детали — быть проглочены. При выборе в первую очередь стоит смотреть на материал, назначение и производителя. Резкий химический запах или следы краски на руках — повод отказаться от покупки. Мягкие игрушки лучше выбирать с крепкими швами и вышитыми, а не пластиковыми деталями.

«При этом даже самая качественная игрушка не вечна. Её нужно регулярно осматривать и без сожаления выбрасывать, если она треснула, раскрошилась, порвалась или потеряла детали», — заключила специалист.

А ранее кинолог рассказал, что собаки проявляют интерес к мусору и разлагающимся отходам вовсе не из-за нечистоплотности, а благодаря природным инстинктам и особенностям обоняния. По словам специалиста, собаки относятся к хищникам с гибкой системой питания, которые привыкли использовать любую возможность добыть пищу. Такой механизм сформировался в ходе эволюции: животному гораздо проще съесть найденное, чем тратить силы на охоту. Запахи, которые человек воспринимает как отвратительные, для собаки представляют множество интересных сигналов. Более того, аромат разложения может ассоциироваться у неё с привлекательной пищей.