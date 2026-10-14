«Проще съесть найденное»: Кинолог раскрыл, почему собаки не проходят мимо помоек

Собаки проявляют интерес к мусору и разлагающимся отходам вовсе не из-за нечистоплотности, а благодаря природным инстинктам и особенностям обоняния. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО, объяснив, почему даже домашние питомцы не могут спокойно пройти мимо помойки.

По словам специалиста, собаки относятся к хищникам с гибкой системой питания, которые привыкли использовать любую возможность добыть пищу. Такой механизм сформировался в ходе эволюции: животному гораздо проще съесть найденное, чем тратить силы на охоту.

За время одомашнивания организм четвероногих также приспособился к человеческому рациону. В частности, генетические изменения позволили им эффективнее усваивать крахмал и другие углеводы, содержащиеся в пищевых отходах.

Немаловажную роль играет и обоняние. Запахи, которые человек воспринимает как отвратительные, для собаки представляют множество интересных сигналов. Более того, аромат разложения может ассоциироваться у неё с привлекательной пищей.

Иногда питомцы не ограничиваются исследованием мусора и начинают валяться в тухлых остатках. Учёные до сих пор не установили точную причину такого поведения. По одной версии, предки собак таким образом приносили запахи в стаю, по другой — маскировали собственный аромат. Не исключается и то, что животным просто нравятся подобные ощущения.

Голубев подчеркнул, что собакам не свойственны человеческие представления о приличиях и чистоте. Однако интерес к отходам бывает связан не только с инстинктами. Иногда причиной становятся скука, нарушения пищеварения или недостаток ферментов, поэтому в отдельных случаях необходима консультация ветеринара.

Чтобы отучить питомца подбирать мусор, кинолог посоветовал избегать мест скопления отходов, закрывать доступ к домашнему ведру и обучать командам «Фу» и «Нельзя». При этом важно не ограничиваться запретами, а переключать внимание животного на безопасное лакомство. Последовательная работа с привычками поможет значительно сократить нежелательное поведение.

Ранее кинолог объяснил, что собака, которую выгуливают трижды в день, может ходить в туалет дома не из вредности. Причина либо в привычке к субстрату (щенок вырос на пелёнке и не понимает, что трава и асфальт подходят), либо в здоровье — цистит, мочекаменная болезнь, диабет и проблемы с почками.