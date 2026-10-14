Ошейник потеряется — чип останется: в Госдуме объяснили, зачем собаке электронный паспорт

Вакцинация защищает собаку от опасных инфекций, а чипирование помогает установить её владельца, если питомец потерялся. Однако требования к идентификации животных зависят от региона и могут быть важны при поездках за границу. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказала депутат Государственной думы, член комитета по экологии Ольга Степченко.

«Да, вакцинация — это абсолютная необходимость для здоровья питомца. Знаю об этом как хозяйка собаки», — подчеркнула парламентарий.

По её словам, прививки защищают животных от бешенства, чумки, парвовирусного энтерита, лептоспироза и других инфекций. Некоторые из них опасны и для людей — прежде всего бешенство.

С чипированием ситуация другая. Как пояснила Степченко, необходимо учитывать правила конкретного региона и требования к перевозке питомца. Если обязательная идентификация не предусмотрена, отсутствие чипа само по себе не означает штрафа. Но практические сложности возникнуть могут.

«В случае потери собаки найти её будет намного сложнее, так как ошейники и адресники часто теряются», — предупредила депутат.

Кроме того, без идентификации могут возникнуть проблемы с пересечением границ и оформлением ветеринарных документов. Поэтому требования страны назначения лучше уточнить заранее.

Степченко также поддержала инициативу «Новых людей» о введении электронных ветеринарных паспортов через «Госуслуги». Речь идёт о предложении, которое должно упростить учёт питомцев и хранение сведений об их здоровье.

Ранее Life.ru рассказывал, что правозащитник Евгений Ильинский предложил использовать биометрию для учёта домашних животных. По его мнению, идентификация по внешности могла бы дополнить чипирование, поскольку установленный чип можно удалить.