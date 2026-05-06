«Всего лишь веткнижка»: Юрист не оценил потенциал единого реестра домашних животных

В Общественной палате поддержали создание федерального реестра домашних животных, но без биометрии, контракта об источнике повышенной опасности и реального наказания он останется просто ветеринарной книжкой. Об этом «Радио 1» заявил специалист по правовой защите Евгений Ильинский.

Эксперт указал на конструктивный недостаток: вести учёт поручили ветведомству, чей приоритет — прививки и болезни человека и животных, а риски укусов и нападений остаются за рамками.

Ильинский настаивает на контракте с владельцем, где питомец признаётся источником повышенной опасности. Тогда побег и укус перестанут быть «несчастным случаем».

«Ответственность наступала бы немедленно — и профилактически никто не доверил бы выгул крупной собаки ребёнку или пожилому человеку», — объяснил он.

Также правозащитник раскритиковал опору на чипирование, ведь чип можно удалить, и предложил биометрию по морде, телу и окрасу, которую уже позволяет делать ИИ. Это особенно актуально для самовыгульных животных.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России в Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра домашних животных и их маркировании. Правительство планируют наделить правом устанавливать, какие именно виды питомцев подлежат обязательной маркировке и постановке на учёт.