ЗаУЗИшенные: Ветврач собирает коллекцию самых забавных мордочек четвероногих пациентов

В Москве ветеринарный врач Юлия Романова собирает необычную фотоколлекцию своих четвероногих пациентов во время ультразвукового исследования. Снимки кошек и собак с самыми разными эмоциями получили забавное название «ЗаУЗИшенные», рассказали в Telegram-канале сети государственных ветклиник столицы.

Героями фотографий становятся питомцы, которых ежедневно приводят на обследование в Советскую ветеринарную клинику. Одни животные спокойно лежат на спине и позволяют врачу работать, другие явно не понимают, что с ними происходит.

«Животные так по-разному себя ведут во время этой процедуры, когда мы их кладём «на лопатки» и водим чем-то по пузу. Кто-то совершенно расслаблен и готов так пролежать весь день, а кто-то округляет глаза и впадает в ступор», — поделилась Романова.

Ветеринар не просто проводит исследования, но и старается запечатлеть характерные реакции своих пациентов. Так обычная диагностическая процедура превратилась в небольшую фотолетопись забавных моментов из жизни клиники.



















Юлия Романова работает в Советской ветклинике и является победительницей профессионального конкурса «Московские мастера». Её коллекция показывает, насколько по-разному животные воспринимают даже привычные для специалистов медицинские манипуляции.