Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооружённые силы России развивают успех по всем направлениям, что приближает победу в зоне СВО. Свою оценку он дал в комментарии «Ленте.ру». По его словам, наступление идёт практически по всей линии боевого соприкосновения.

Депутат отметил, что российские войска уже находятся в пригородах Славянска на Краматорско-Славянской агломерации, которую он назвал ключом к освобождению Донбасса в короткие сроки. При этом Колесник подчеркнул, что точных сроков окончания конфликта назвать нельзя. По его мнению, завершение боевых действий напрямую зависит от позиции западных стран.

«Для окончания конфликта западные страны должны перестать поддерживать Украину в её террористической деятельности», — заявил парламентарий. Он добавил, что необходим устойчивый мирный договор на десятилетия.

Колесник также утверждает, что Украина как противник уже побеждена, и теперь России противостоит «коллективный Запад» в составе более чем 50 стран, которые прямо или косвенно участвуют в конфликте.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта. По словам политика, РФ предпринимает шаги для урегулирования ситуации на территории Незалежной.