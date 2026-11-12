В Германии рекордно выросло число безработных с высшим образованием — в августе 2026 года оно достигло 372 тысяч человек. Особенно сложно найти работу молодым специалистам, которые только окончили университеты. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству Германии.

За последние пять лет количество безработных с университетскими дипломами непрерывно увеличивалось. Если в сентябре 2021 года таких людей насчитывалось около 208 тысяч, то к сентябрю 2026-го — уже примерно 360 тысяч. Среди немцев младше 30 лет число безработных выпускников за тот же период выросло с 23 тысяч до 46 тысяч.

При этом ситуация заметно различается в зависимости от выбранной специальности. Среди выпускников педагогических направлений доля безработных в 2025 году составляла менее 2%. У специалистов с гуманитарным образованием показатель достигал 4,6%, а у инженеров — 3,8%.

Впрочем, высшее образование по-прежнему повышает шансы на трудоустройство. По данным немецкого агентства, в 2025 году безработица среди людей с университетским образованием составляла 3,3%. Для сравнения: среди граждан с профессиональным образованием этот показатель достигал 3,6%, а среди людей без профессиональной квалификации — 21,3%.

В качестве основных причин ухудшения ситуации на рынке труда специалисты называют слабую экономическую конъюнктуру и распространение искусственного интеллекта. Особенно уязвимыми оказываются молодые сотрудники, претендующие на начальные позиции в компаниях.

Отдельно в агентстве отмечают, что развитие ИИ пока не означает исчезновения целых профессий. Однако автоматизация меняет требования работодателей и может сокращать количество вакансий для начинающих специалистов.

В целом немецкий рынок труда также переживает непростой период. По итогам октября 2026 года в стране насчитывалось почти 2,96 миллиона безработных, а официальный уровень безработицы составлял 6,3%. С учётом сезонной корректировки показатель достигал 6,4%.

Ранее Life.ru писал, что Финляндия вновь оказалась на первом месте среди стран Евросоюза по доле безработного населения. В сентябре показатель достиг 10,5%. Проблемы с занятостью в стране сохраняются уже несколько месяцев. Всё лето уровень безработицы составлял 10,4%, а по сравнению с сентябрём прошлого года он увеличился на 0,5 процентного пункта — тогда без работы оставались 10% экономически активного населения.